Феттель получил штраф в пять секунд за то, что чуть не выдавил Хэмилтона в стену

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель в гонке "Гран-при Канады" получил штраф в пять секунд, которые будут добавлены к финишному времени гонщика. Наказание немец получил за небезопасное возвращение на трассу и принуждение другого пилота покинуть пределы трека. После ошибки Феттель едва не выдавил в стену "Мерседес" Льюиса Хэмилтона, который попытался его обойти в борьбе за лидерство.

Напомним, что Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Канады" – это его первая победа в квалификации в сезоне. В момент оглашения наказания Феттель лидировал, опережая Хэмилтона более чем за десять кругов до финиша на три секунды.