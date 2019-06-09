Феттель получил штраф в пять секунд за то, что чуть не выдавил Хэмилтона в стену

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель в гонке "Гран-при Канады" получил штраф в пять секунд, которые будут добавлены к финишному времени гонщика. Наказание немец получил за небезопасное возвращение на трассу и принуждение другого пилота покинуть пределы трека. После ошибки Феттель едва не выдавил в стену "Мерседес" Льюиса Хэмилтона, который попытался его обойти в борьбе за лидерство.
Напомним, что Феттель выиграл квалификацию "Гран-при Канады" – это его первая победа в квалификации в сезоне. В момент оглашения наказания Феттель лидировал, опережая Хэмилтона более чем за десять кругов до финиша на три секунды.
LAP 58/70:— Formula 1 (@F1) 9 июня 2019 г.
Sebastian Vettel has been handed a 5-second penalty for the incident with Lewis Hamilton on Lap 48 #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/6EPqCkqakY