Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Феттель показал лучший результат по итогам второй практики, Квят — 13-й

17 июля 2020, 17:47
Даниил Квят. Фото twitter.com/F1.
Даниил Квят. Фото twitter.com/F1.
Теги:

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии». Он проехал круг за 1.40,464.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», оказался лишь на 13-й строчке.

Отметим, что пилотам приходилось работать в сложных условиях сильного дождя. Тот же Квят в одном из моментов промахнулся мимо апекса и был вынужден срезать поворот.

Некоторые пилоты так и не смогли проехать ни одного полного круга.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир