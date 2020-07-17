Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Венгрии». Он проехал круг за 1.40,464.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», оказался лишь на 13-й строчке.

Отметим, что пилотам приходилось работать в сложных условиях сильного дождя. Тот же Квят в одном из моментов промахнулся мимо апекса и был вынужден срезать поворот.

Некоторые пилоты так и не смогли проехать ни одного полного круга.