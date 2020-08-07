Феттель подтвердил, что встречался с владельцем «Рейсинг Пойнта» в прошлое воскресенье

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подтвердил, что встречался с владельцем «Рейсинг Пойнта» Лоуренсом Строллом после «Гран-при Великобритании». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что гонщик подписал трехлетний контракт с командой Стролла, который вступит в силу с 2021 года.

— Все так, — цитирует пресс-служба «Формулы-1» Феттеля. — Мы вместе ездили на заправку. После этого Лоуренс отправился домой, а я отправился по своим делам. У него отличная машина — Ferrari Pista, он давно хотел ее купить, и вот купил, а я просто хотел посмотреть на нее. У Стролла заканчивался бензин, и так вышло, что нам нужно было ехать в одну сторону. Мы доехали до заправки, а потом я отправился в другое место. Вообще, немного странно, что люди подняли такой шум вокруг всего этого. Я не вижу тут ничего необычного.