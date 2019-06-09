Феттель отметил, что ему непросто было опередить Хэмилтона в квалификации "Гран-при Канады"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель - о квалификации "Гран-при Канады", где он занял первое место.

- Льюис Хэмилтон всегда очень хорош в квалификации, поэтому опередить его было непросто, – цитирует Феттеля Autosport. – Меня до сих пор переполняет адреналин. С каждым кругом я ехал все лучше, сцепление с трассой становилось всё выше, и я атаковал на пределе. Мне очень понравилось. Я очень рад за команду, потому что последние несколько недель получились трудными для нас.

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