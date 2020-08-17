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Феттель объяснил свой конфликт с инженером «Феррари»

07:44
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, почему он был недоволен гоночным инженером во время «Гран-при Испании».

«Я же спрашивал у тебя об этом раньше!» — сказал он в ответ на вопрос инженера о том, сможет ли он дотянуть до финиша без пит-стопа.

«Я несколько раз спросил, какая у нас стратегия, потому что уже подумал, что мы можем финишировать на этих же шинах, — цитирует немца Autosport. — Ответ был: атакуй. Я стал атаковать, и через три круга по радио раздалось «Эй, а, может быть, доедем до финиша?»

Это было обидно, потому что я уже об этом думал и спрашивал у инженера, можем ли мы сделать именно так. Впрочем, в конечном счете для нас ничего не изменилось".

Феттель занял седьмое место в гонке. Победил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/64231-fettel-obyasnil-svoyu-perepalku-s-inzhenerom-na-gran-pri-ispanii

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