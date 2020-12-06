Феттель объяснил неудачное выступление в квалификации «Гран-при Сахира»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объяснил свое неудачное выступление в квалификации «Гран-при Сахира». Немец занял 13-е место.

— Я потерял много времени на втором секторе, а на остальных все было в порядке, — цитирует Motorsport-Total Феттеля. — Почему-то мне не удалось найти сцепление на шикане во втором секторе. Было тяжело выйти из поворота чисто. Я надеялся на большее и у меня было хорошее предчувствие, но что-то пошло не так.

Гонка «Гран-при Сахира» состоится сегодня, 6 декабря. Начало — в 20.00 (мск).