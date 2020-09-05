Феттель объяснил, чего не хватает «Феррари» для борьбы за высокие места на «Гран-при Италии»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о проблемах, с которыми команда столкнулась во время пятничных сессий свободных заездов «Гран-при Италии».

— Частично проблема в особенностях трассы в Монце, частично — в нашей машине, — приводит RaceFans слова Феттеля. — Мы постараемся использовать время в субботу, чтобы исправить ситуацию. Болидом трудно управлять, но это происходит уже не в первый раз. Нам не хватает скорости на прямых, что не стало неожиданностью. При этом, Машине не хватает сцепления при входе в повороты, она начинает скользить всеми четырьмя колесами. В таких условиях трудно выполнить хороший быстрый круг, но мы все же постараемся исправить положение в субботу.