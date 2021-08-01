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Феттель немного разочарован вторым местом на «Гран-при Венгрии»

18:59
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на «Гран-при Венгрии». Он занял второе место.

«Я немного разочарован, — сказал Феттель в интервью после гонки. — я мог бы быть быстрее, но Эстебан (Окон — Прим. «СЭ») не совершил ни одной ошибки. Я пытался победить в этой гонке.

Получился очень плохой старт, но столько событий происходило, что я, пройдя первый поворот, оказался в верхней части пелотона. Я пытался заставить Эстебана ошибиться, но он отлично защищался. Он заслужил эту победу».

Победил гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Третьим стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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Евгений Петров все материалы автора

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