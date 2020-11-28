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Феттель недоволен новыми покрышками «Пирелли»

10:58
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил недовольство новыми шинами «Пирелли», которые планируется использовать в 2021 году. Гонщики «Формулы-1» протестировали покрышки в пятничных сессиях свободных заездов «Гран-при Бахрейна».

— Это точно не шаг вперед, — приводит Motorsport слова Феттеля. — Скорее, все совсем наоборот. Наверное, стоило попробовать, но надеюсь, что мы больше никогда не увидим эти шины. Они гораздо хуже тех, которые мы используем в сезоне-2020.

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