Феттель недоволен новыми покрышками «Пирелли»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель выразил недовольство новыми шинами «Пирелли», которые планируется использовать в 2021 году. Гонщики «Формулы-1» протестировали покрышки в пятничных сессиях свободных заездов «Гран-при Бахрейна».

— Это точно не шаг вперед, — приводит Motorsport слова Феттеля. — Скорее, все совсем наоборот. Наверное, стоило попробовать, но надеюсь, что мы больше никогда не увидим эти шины. Они гораздо хуже тех, которые мы используем в сезоне-2020.