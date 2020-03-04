Феттель не исключил, что может уйти из «Феррари» в конце года

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не исключил, что может покинуть команду по окончании сезона-2020. Контракт 32-летнего немца с итальянской командой действует до конца 2020 года.

— Зимой я много думал о своем будущем, и решил, что буду гоняться, пока получаю удовольствие от гонок, — приводит Bild слова Феттеля. — Могу ли я покинуть «Феррари»? Конечно, могу. Такие примеры есть даже среди немецких гонщиков. Михаэль Шумахер выступал в другой команде после ухода из «Феррари». С другой стороны, мне ничего не мешает остаться.

Феттель выступает за «Феррари» с 2015 года, за это время немец дважды (в 2017 и 2018 году) завершал сезон на 2-м месте, уступая гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.