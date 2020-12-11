Феттель назвал определяющий для него сезон в карьере за «Феррари»

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель назвал сезон, который стал для него решающим в команде.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что мы могли сделать многое гораздо лучше, это меня многому научило. В 2018 году ушел из жизни Серджио Маркионне, сменилось руководство в команде, пришли Арривабене и Бинотто. Возможно, сезон-2018 стал во многом решающим, но я не уверен, что можно выделить какой-то отдельный момент», — приводит BBC слова Феттеля.

Немец отметил, что не считает для себя оправданием то, что он выступал за «Феррари» в трудные для команды времена.

«Все это звучит здорово, даже чувствуется драма, но я точно не вижу оправдания в этом. Если у тебя есть амбиции побеждать, то это и будет твоя цель. Вне зависимости от того, какое давление на тебя или команду оказывается извне», — добавил Феттель.

Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020. С 2021 года четырехкратный чемпион «Формулы-1» станет выступать за «Астон Мартин».