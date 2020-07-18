Феттель может заменить в «Рейсинг Пойнт» не Переса, а Стролла

Голландский журналист Джек Плой сообщил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель может заменить в «Рейсинг Пойнт» не Серхио Переса, а Лэнса Стролла.

— Все громче звучат слухи о том, что «Рейсинг Пойнт» обсуждает возможность расторжения контракта с Лэнсом Строллом и его последующим трудоустройством в другую команду, — цитирует GPFans Плоя. — Это действительно может случиться. Вопрос в том, готов ли Лоуренс Стролл убрать своего сына из команды в ее же интересах?

Себастьян Феттель станет свободным агентом по окончании сезона-2020. Ранее в СМИ сообщалось, что он близок к переходу в «Рейсинг Пойнт».