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Феттель может потерять второе место на «Гран-при Венгрии» из-за недостаточного количества топлива

21:18
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Гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля вызвали к стюардам после «Гран-при Венгрии», сообщает сайт «Ф-1».

Технический делегат ФИА обнаружил, что в баках его болида осталось меньше литра топлива. В соответствии с правилами, Феттеля могут дисквалифицировать.

После финиша в баках «Астон Мартин» осталось лишь 0,3 литра бензина.

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Иван Шитик все материалы автора

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