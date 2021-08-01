Феттель может потерять второе место на «Гран-при Венгрии» из-за недостаточного количества топлива
21:18
Гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля вызвали к стюардам после «Гран-при Венгрии», сообщает сайт «Ф-1».
Технический делегат ФИА обнаружил, что в баках его болида осталось меньше литра топлива. В соответствии с правилами, Феттеля могут дисквалифицировать.
После финиша в баках «Астон Мартин» осталось лишь 0,3 литра бензина.
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