Феттель может подписать контракт с «Маклареном» на этой неделе

Четырехкратный чемпион мира в классе «Формула-1» Себастьян Феттель уже в ближайшее время может определиться с командой, в составе которой он продолжит карьеру после 2020 года, сообщает F1 Insider.

По информации источника, 32-летний немец находится в продвинутой стадии переговоров с «Маклареном» и может подписать контракт в ближайшую неделю. Сообщается, что соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон в случае, если обе стороны будут довольны сотрудничеством.

Ранее «Феррари» объявила о том, что Феттель покинет команду после 2020 года. Немец перешел в итальянский коллектив из «Ред Булла» в 2015 году. На его счету 14 побед в 101 гонке за «Феррари», также, пилот дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1», выступая за команду.