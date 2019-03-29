Феттель — лучший во второй практике Гран-при Бахрейна, Квят — десятый

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат во второй части свободных заездов Гран-при Бахрейна "Формулы-1".
Вторым стал его партнер по команде Шарль Леклер. Тройку замкнул пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят замкнул десятку. 24-летний автогонщик показал максимальную скорость по ходу сессии – 328,9 км/ч.
Формула-1
Гран-при Бахрейна
Вторая практика
1. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.28,846;
2. Шарль Леклер ("Феррари") – отставание 0,0354;
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 0,603;
4. Валттери Боттас ("Мерседес") – 0,711;
5. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 0,823;
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 0,879;
7. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1,154;
8. Ландо Норрис ("Макларен") – 1,171;
9. Ромен Грожан ("Хаас") – 1,222;
10. Даниил Квят ("Торо Россо") – 1,247;
- Мерседес/Mercedes
- Льюис Хэмилтон
- Макларен/McLaren (команда)
- Себастьян Феттель
- Феррари/Ferrari
- Торо Россо/Toro Rosso
- Формула-1
- Нико Хюлькенберг
- Ромен Грожан
- Ред Булл/Red Bull (Ф-1)
- Хаас/Haas (команда)
- Даниил Квят
- Кевин Магнуссен
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
- Рено/Renault (Формула-1)
- Шарль Леклер
- Ландо Норрис