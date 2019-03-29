Феттель — лучший во второй практике Гран-при Бахрейна, Квят — десятый

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучший результат во второй части свободных заездов Гран-при Бахрейна "Формулы-1".

Вторым стал его партнер по команде Шарль Леклер. Тройку замкнул пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят замкнул десятку. 24-летний автогонщик показал максимальную скорость по ходу сессии – 328,9 км/ч.

Формула-1

Гран-при Бахрейна

​Вторая практика

1. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.28,846;

2. Шарль Леклер ("Феррари") – отставание 0,0354;

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 0,603;

4. Валттери Боттас ("Мерседес") – 0,711;

5. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 0,823;

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 0,879;

7. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1,154;

8. Ландо Норрис ("Макларен") – 1,171;

9. Ромен Грожан ("Хаас") – 1,222;

10. Даниил Квят ("Торо Россо") – 1,247;