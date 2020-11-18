Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о перспективах своего партнера по команде, Шарля Леклера.

— Как по мне, Шарль — потенциально главная звезда «Формулы-1» в будущем, — приводит PlanetF1 слова Феттеля. — Возможно, он даже лучше, чем Макс Ферстаппен. Леклер очень хорош. Да, он недоволен из-за того, что упустил подиум в Турции, но через 10 лет для него это будет уже не важно. Шарль — отличный партнер по команде. Иногда я вижу в нем себя. Он молод и очень быстр. Я всегда радуюсь его достижениям и буду радоваться в дальнейшем, потому что он — отличный парень.