25 июня, 17:10

Феттель допустил возвращение в «Ред Булл» в новой роли

Камила Абдурахманова
корреспондент

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель подтвердил, что ведет переговоры с Хельмутом Марко о возможном возвращении в «Ред Булл».

«В последнее время в СМИ часто поднимают эту тему. Скажу так: мы с Гельмутом отлично общаемся и действительно обсуждали такую возможность. Пока это не детальные переговоры — скорее, размышления о том, какую роль я мог бы взять на себя. Посмотрим, как это можно реализовать.

Его невозможно просто «заменить». Он — ключевая часть всех успехов команды с 2005 года. Возможно, «Ред Булл» даже не станет искать прямого преемника. Хельмут не раз говорил о возможном уходе, но пока он все так же вовлечен в работу», — приводит слова Феттеля
crash.net.

Феттель, завершивший карьеру в 2022 году, дважды становился чемпионом мира именно в составе «Ред Булл» (2010-2013). Его возвращение в команду в роли ментора могло бы усилить программу подготовки молодых талантов, таких как Юки Цунода и Лиам Лоусон.

  • Spacewalker

    Мне тоже так кажется, но скорее всего у Камилы есть какие то секретные источники сведений, недоступные нам - простым смертным:thinking:

    26.06.2025

  • емен

    Не дважды точно ! Кажется 4 раза он был чемпионом в составе РБ.

    26.06.2025

