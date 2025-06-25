Феттель допустил возвращение в «Ред Булл» в новой роли

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель подтвердил, что ведет переговоры с Хельмутом Марко о возможном возвращении в «Ред Булл».

«В последнее время в СМИ часто поднимают эту тему. Скажу так: мы с Гельмутом отлично общаемся и действительно обсуждали такую возможность. Пока это не детальные переговоры — скорее, размышления о том, какую роль я мог бы взять на себя. Посмотрим, как это можно реализовать.

Его невозможно просто «заменить». Он — ключевая часть всех успехов команды с 2005 года. Возможно, «Ред Булл» даже не станет искать прямого преемника. Хельмут не раз говорил о возможном уходе, но пока он все так же вовлечен в работу», — приводит слова Феттеля

crash.net.

Феттель, завершивший карьеру в 2022 году, дважды становился чемпионом мира именно в составе «Ред Булл» (2010-2013). Его возвращение в команду в роли ментора могло бы усилить программу подготовки молодых талантов, таких как Юки Цунода и Лиам Лоусон.