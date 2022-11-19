Феттель допустил возможность возвращения в «Формулу-1»

Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель предположил, что еще может вернуться в «Формулу-1».

«Хотелось бы сказать, что я ухожу навсегда, но если честно — не знаю. Все говорят мне, что через три месяца я захочу вернуться. И, может, через два года я вернусь в качестве гонщика. Или просто в команду. Сейчас я хочу радоваться жизни с семьей. Посмотрим», — приводит слова Феттеля lequipe.

Он также отметил, что решение завершить карьеру было полностью его и никак не связано с переходом испанца Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».

35-летний немец дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году, на «Гран-при США», заменив поляка Роберта Кубицу, а начиная с этапа в Венгрии выступал за «Торо Россо», заняв место американца Скотта Спида. С 2010 по 2013 год он стал четырехкратным чемпионом мира. Всего на его счету 298 «Гран-при», 53 победы, 57 поул-позиций и 122 подиума.

«Гран-при Абу-Даби», который пройдет с 18 по 20 ноября, станет для немца последним в карьере.