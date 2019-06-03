Фетель не поехал на похороны Лауды из-за презентации новой машины "Феррари"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не посещал похороны трехкратного чемпиона мира Ники Лауды, сообщает Motorsport.com.
Сообщается, что немец пропустил похороны из-за презентации нового суперкара Ferrari SF90 Stradale. На презентации Феттель выступил водителем автомобиля.
От посещения похорон также отказался бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун, который заявил, что не хочет видеть Лауду мертвым.
Среди действующих пилотов "Ф-1" с Лаудой простились Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Джордж Расселл.
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Дополнительная информация
https://ru.motorsport.com/f1/news/fettel-propustil-pokhorony-laudy-iz-za-prezentatsii-novoj-ferrari/4416012/
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