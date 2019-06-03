Фетель не поехал на похороны Лауды из-за презентации новой машины "Феррари"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не посещал похороны трехкратного чемпиона мира Ники Лауды, сообщает Motorsport.com.

Сообщается, что немец пропустил похороны из-за презентации нового суперкара Ferrari SF90 Stradale. На презентации Феттель выступил водителем автомобиля.

От посещения похорон также отказался бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун, который заявил, что не хочет видеть Лауду мертвым.

Среди действующих пилотов "Ф-1" с Лаудой простились Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Джордж Расселл.

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