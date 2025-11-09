Формула-1
9 ноября, 15:18

Ферстаппену установили новый двигатель, пилот стартует с пит-лейн на Гран-при Бразилии

Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стартует с пит-лейн в гонке на Гран-при Бразилии.

Нидерландцу установили новый двигатель и изменили настройки болида.

В квалификации Ферстаппен занял 16-е место. Гонщик занимает третью строчку в личном зачете «Формулы-1» с 326 очками. Он отстает на 39 очков от лидирующего Ландо Норриса и на 30 — от идущего вторым Оскара Пиастри (оба — «Макларен»).

Гонка на Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье, 9 ноября и начнется в 20.00 (мск).

  • hottie

    Макам менять сверх лимита опасно. Разве что только в трех случаях: 1) если будет такой же провал в квале как у Макса 2) если тачка разбита 3) если старый уже работает так себе. А так при такой плотной зарубе в плане очков с учетом оставшегося малого кол-ва этапов надо раза три подумать менять или не менять, а если менять, то когда.

    09.11.2025

  • Колобок Колобков

    В оставшихся гонках Маки тоже не обойдутся без штрафа. Их движки на исходе. А РБ поедет уже до финила сезона.... Посмотрим...

    09.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Макс вроде первый у кого превышен лимит. Пока лимит не превышен, между гран-при можно же менять агрегаты или их составные части

    09.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Единственно правильное решение. Не понятно только когда Маки двигателя меняют и почему не стартуют с последних мест.

    09.11.2025

  • hottie

    Логично. Если уж и менять силовую установку, то после такой провальной квалы.

    09.11.2025

