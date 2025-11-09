Ферстаппену установили новый двигатель, пилот стартует с пит-лейн на Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стартует с пит-лейн в гонке на Гран-при Бразилии.

Нидерландцу установили новый двигатель и изменили настройки болида.

В квалификации Ферстаппен занял 16-е место. Гонщик занимает третью строчку в личном зачете «Формулы-1» с 326 очками. Он отстает на 39 очков от лидирующего Ландо Норриса и на 30 — от идущего вторым Оскара Пиастри (оба — «Макларен»).

Гонка на Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье, 9 ноября и начнется в 20.00 (мск).