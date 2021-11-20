Ферстаппена вызвали к стюардам «Гран-при Катара» после квалификации
21:23
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен вызван к стюардам «Гран-при Катара» после квалификации, сообщает Motorsport Week.
Его вызвали из-за того, что он не сбросил скорость под желтыми флагами. В третьем сегменте квалификации пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли проколол колесо и был вынужден остановиться на трассе.
Стюарды выслушают Ферстаппена 21 ноября в 13:00 по московскому времени. Гонка состоится в 17:00.
В квалификации он показал второе время. Победителем стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Дополнительная информация:
https://www.motorsportweek.com/2021/11/20/verstappen-summoned-over-alleged-yellow-flag-breach/
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