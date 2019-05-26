Ферстаппена признали лучшим гонщиком "Гран-при Монако"

Болельщики признали Макса Ферстаппена ("Ред Булл") гонщиком дня по итогам "Гран-при Монако".
21-летний голландец финишировал вторым, но из-за 5-секундного штрафа после столкновения с Валттери Боттасом ("Мерседес") при выезде с пит-лейна опустился на четвертое место.
В конце гонки Ферстаппен попытался атаковать лидировавшего Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"), между их болидами даже был контакт, но обогнать британца он не смог.
Отметим, что Ферстаппен признали гонщиком дня второй этап подряд.
Хэмилтон выиграл "Гран-при Монако", Квят финишировал седьмым
#F1DriverOfTheDay— Formula 1 (@F1) 26 мая 2019 г.
Gave it his all 👊 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/i8WBWrv4Gz
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