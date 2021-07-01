Ферстаппен ждет плотной борьбы на «Гран-при Австрии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от «Гран-при Австрии».

«Я ожидаю, что борьба будет плотнее. В «Формуле-1» нет гарантий, и мы должны прибавлять.

Было здорово увидеть болельщиков, и уик-энд принес много удовольствия, но это не гарантия, что он повторится, понимаете? Нужно сделать все возможное, чтобы с более мягкими шинами болид вновь работал хорошо, необходимо подобрать баланс. И, конечно, соперники извлекут выводы из ошибок на прошлой неделе», — приводит слова Ферстаппена сайт «Формулы-1».

Ферстаппен занимает первое место в личном зачете. У него 156 очков. На втором месте с 138 очками пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Гран-при Австрии» пройдет с 2 по 4 июля.