Ферстаппен заявил, что устал терпеть постоянное неуважение

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему решил бойкотировать британский телеканал Sky Sports.

«Решение никак не связано с этим уик-эндом. Но в нынешнем сезоне было постоянное неуважение, особенно со стороны одного конкретного человека. В какой-то момент я решил, что хватит, я это не принимаю. Нельзя жить прошлым. Надо двигаться вперед. В данный момент социальные сети очень токсичны, и такая работа телевидения делает ситуацию только хуже. Если продолжаешь относиться ко мне с неуважением, я в какой-то момент перестану это терпеть. Поэтому я принял решение прекратить общение», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер заявил, что бойкот не будет продолжаться после «Гран-при Мексики». По его словам, это было сделано в знак протеста после комментариев, которые были сделаны одним из ведущих телеканала после «Гран-при США».

Предположительно конфликт возник из-за того, что после гонки в Остине ведущий Sky Sports Тед Кравец заявил, что Ферстаппен не заслужил чемпионский титул в 2021-м году. Отметим, что в конце прошлого года британский телеканал опубликовал рождественский ролик, в котором была надпись «Счастливого Рождества» на фоне серьезной аварии нидерландца на «Гран-при Великобритании», после которой он попал в больницу.