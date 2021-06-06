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Ферстаппен заявил, что разочарован результатом гонки на «Гран-при Азербайджана»

6 июня 2021, 19:12
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о результате «Гран-при Азербайджана». Он попал в аварию и сошел с дистанции, лидируя за 4 круга до конца гонки.

«Конечно, мы сильно расстроены и разочарованы. Мы были так близки к победе, а в итоге сошли из-за взрыва покрышки. Очень обидно. Порой этот спорт заставляет себя ненавидеть. Но все будет нормально.

Вообще до того момент день складывался отлично. И это должна была быть довольно легкая победа. Но да, в «Формуле-1» тебе ничего и никогда не гарантировано. Жаль, что мы упустили возможность увеличить отрыв в чемпионате. Потому что на стандартных трассах «Мерседес» очень силен.

Хотя Чеко все равно сумел выиграть, так что я очень рад за него. Конечно, по идее мы должны были сделать дубль, но все равно рад видеть победу команды в гонке", — рассказал Ферстаппен в интервью You Tube-каналу «Формулы-1».

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл гонку «Формулы-1» в Азербайджане. Вторым стал Себастьян Феттель из «Астон Мартин», тройку замкнул гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=VLYrfNsXhkY

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