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1 декабря, 23:55

Ферстаппен заявил, что потерял уважение к Расселлу

Алина Савинова
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен жестко раскритиковал гонщика «Мерседес» Джорджа Расселла после своего штрафа по итогам квалификации на этапе в Катаре.

«Я был весьма удивлен, когда сидел в комнате стюардов и наблюдал за всем происходящим. Честно говоря, меня это очень разочаровывает. Конечно, я много раз в своей карьере бывал в этом зале с людьми, с которыми гонялся, и никогда не видел, чтобы кто-то пытался так сильно кого-то подставить. Я полностью потерял уважение к Расселлу», — сказал Ферстаппен СМИ после победы в Катаре.

Нидерландец также обвинил Расселла в двуличии, отметив, что британец пытается выглядеть милым только перед камерами.

«Он всегда очень мил перед камерой, но, когда ты сидишь с ним наедине, он просто другой человек. Он может просто пойти к черту. Я не хочу иметь с ним ничего общего», — добавил пилот «Ред Булл».

Выигравший квалификацию «Гран-при Катара» Ферстаппен лишился поул-позиции из-за штрафа, который ему выписали за помеху Расселлу. Стюарды посчитали, что нидерландец необоснованно медленно ехал по трассе, тем самым помешав пилоту «Мерседес», который показал второй результат в квалификации.

Ферстаппен стал победителем гонки в Катаре, состоявшейся в воскресенье, 1 декабря. Расселл занял четвертое место.

Формула-1
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
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