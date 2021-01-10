Ферстаппен заявил, что нацелен уничтожить Переса в следующем сезоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от соперничества с новым партнером по команде, Серхио Пересом.

«Пока что я побеждал всех своих напарников, это хорошо. Мой отец всегда говорил, что напарника нужно уничтожать. Важно всегда быть быстрее партнера по команде. Уничтожу ли я Переса? Это моя цель. Уверен, он ставит перед собой такую же задачу. Это хорошо, ведь это единственный способ продвинуть обе машины вперед в борьбе с лидерами», — сказал в интервью Ziggo Sport Ферстаппен.

Перес начнет выступления за «Ред Булл» с сезона-2021, старт которого запланирован на 21 марта.