Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:41

Ферстаппен завил, что хотел бы заболеть во время презентации F1 75

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намекнул, что не хотел бы принимать участия в совместной презентации ливрей команд «Формулы-1» в феврале 2025 года.

Мероприятие под названием F1 75 будет приурочено к 75-летию появления турнира. Оно состоится перед началом сезона-2025 и подразумевает участие всех 20 гонщиков одновременно, которые представят новые болиды.

«Что такое F1 75? О чем вы говорите? О, нет... Я не смотрю «Формулу-1». Надеюсь, я заболею на той неделе», — сказал Ферстаппен во время онлайн-трансляции в ответ на вопрос зрителя.

27-летний нидерландец является действующим чемпионом мира и 3-кратным победителем чемпионата «Формулы-1».

Макс Ферстаппен после победы на &laquo;Гран-при Бразилии&raquo;. «Ему просто повезло». Ферстаппен оказался в шаге от титула и разозлил Норриса

Источник: PlanetF1
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Читайте также
Линдси Вонн объявила о возвращении в спорт в 40 лет
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
Илья Казаков назвал лучших в первом круге РПЛ
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гоночный директор «Формулы-1» Виттих заявил, что ушел в отставку не добровольно

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости