Ферстаппен высказался об изменении трассы в Абу-Даби

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о пятничных свободных заездах на «Гран-при Абу-Даби».

«Понятно, что на короткой дистанции не все пошло по плану. При этом наш темп на длинной дистанции был несколько лучше, это тоже важно.

Что касается изменения конфигурации трассы, то кажется, что так станет интереснее. В скоростных поворотах обычно получаешь больше удовольствия от пилотажа. В особенности это касается последнего сектора», — приводит слова Ферстаппена GP Fans.

В первой практике Ферстаппен показал лучшее время, а во второй он стал четвертым.

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 10 по 12 декабря.