Ферстаппен высказался о замене Лоусона на Цуноду

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен впервые прокомментировал решение «Ред Булл» вернуть Юки Цуноду на место основного пилота вместо Лиама Лоусона.

«Я обсудил свое мнение по этому поводу с командой — поговорил не только о замене, но и о других аспектах. Мы говорили об этом в прошлые выходные, на уик-энде в Китае и позже на заводе.

Согласен ли я? Как я сказал, я поделился своими мыслями внутренне. Не все нужно выносить в публичное поле — иногда лучше оставить это за закрытыми дверями», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.