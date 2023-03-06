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Сегодня, 10:27

Ферстаппен высказался о потенциале «Астон Мартин» и Алонсо после Гран-при Бахрейна

Виталий Косик
Корреспондент
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Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что в нынешнем сезоне «Астон Мартин» и пилот команды Фернандо Алонсо смогут бороться за победы в гонках.

«Я надеюсь на это, в том числе и потому, что в течение нескольких лет у Фернандо просто не было возможности сражаться за высокие места. Я упоминал об этом раньше, думаю, что в «Астон Мартин» действительно есть дух и драйв, они хотят побеждать и наняли много хороших специалистов. Так что, полагаю, дела у них будут только лучше. Трудно сказать, смогут ли они бороться за чемпионство, но победы в гонках определенно будут стоять на кону. Безусловно, у них есть действительно хороший болид, и теперь все дело в его дальнейшем развитии», — приводит слова Ферстаппена The Race.

Алонсо показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Бахрейна», опередив Ферстаппена на 0,005 секунды.

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
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