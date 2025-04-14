Ферстаппен: «В чем проблема? Вопрос к «Ред Булл», я не знаю»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил разочарование поведением болида после «Гран-при Бахрейна».

«У нас был очень слабый темп. Я никак не ожидал, что гонка сложится так плохо. Все пошло не так, как планировалось, и шестое место — это максимум, что мы могли сегодня взять.

У меня по-прежнему проблемы с тормозами — они работают не так, как мне нужно. Шины сильно перегревались, а при торможении я почти не чувствовал машину. Было легко заблокировать и передние, и задние колеса.

Если нет баланса, если не удается контролировать износ шин и они деградируют быстрее, чем у других, на такой трассе ты только теряешь позиции. В чем конкретно проблема? Это вопрос к команде — я сам не понимаю», — передает слова Ферстаппена GP Blog.

На «Гран-при Бахрейна» Ферстаппен занял шестое место, его партнер по команде Юки Цунода показал девятый результат.