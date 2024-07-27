Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Бельгии», Леклер стартует с поула

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Бельгии».

Сессия проходила в дождевых условиях. В третьем сегменте нидерландец проехал круг за 1 минуту и 53,159 секунды.

Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, уступивший Ферстаппену 0,595 секунды. В гонке монегаск стартует с первой строчки, поскольку Ферстаппен получит штраф в виде потери 10 позиций из-за замены двигателя.

Третьим в квалификации стал второй гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (отставание +0,606), на четвертой строчке — Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+0,676).

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится в воскресенье, 28 июля и начнется в 16.00 (мск).