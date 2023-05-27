Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Монако»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Монако».

Нидерландец проехал круг за 1 минуту и 11,365 секунды и будет стартовать с поул-позиции в воскресной гонке.

Второе место занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (отставание + 0.084 секунды), третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (0.106).

Гонка «Гран-при Монако» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 мск.

«Гран-при Монако»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 1:11.365

2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» + 0.084

3. Шарль Леклер «Феррари» — 0.106

4. Эстебан Окон «Альпин» — 0.188

5. Карлос Сайнс «Феррари» — 0.265

6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» — 0.360

7. Пьер Гасли «Альпин» — 0.568

8. Джордж Расселл «Мерседес» — 0.599

9. Юки Цунода «Альфа Таури» — 0.717

10. Ландо Норрис «Макларен» — 0.889