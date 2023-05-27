Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:26

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Монако»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Монако».

Нидерландец проехал круг за 1 минуту и 11,365 секунды и будет стартовать с поул-позиции в воскресной гонке.

Второе место занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (отставание + 0.084 секунды), третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (0.106).

Гонка «Гран-при Монако» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 мск.

«Гран-при Монако»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 1:11.365

2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» + 0.084

3. Шарль Леклер «Феррари» — 0.106

4. Эстебан Окон «Альпин» — 0.188

5. Карлос Сайнс «Феррари» — 0.265

6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» — 0.360

7. Пьер Гасли «Альпин» — 0.568

8. Джордж Расселл «Мерседес» — 0.599

9. Юки Цунода «Альфа Таури» — 0.717

10. Ландо Норрис «Макларен» — 0.889

Формула-1
Макс Ферстаппен
Фернандо Алонсо
Шарль Леклер
3
Читайте также
Три миллиона за майку. Безумие вокруг олимпийского артефакта Джордана
Бросили флаг России на землю. Кто виноват в скандале во время парада участников Олимпиады?
Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области
СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии
Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике на «Гран-при Монако»
Новости
RSS RSS
Все новости