Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Мексики», Квят девятый. Заезды прерваны из-за аварии Боттаса
Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Мексики». Голландец завоевал второй поул в сезоне и в карьере.
Вторым и третьим стали гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал девятым.
Квалификация была прервана из-за аварии Валттери Боттаса («Мерседес»). Гонщик разбил свой болид на последнем повороте. Он показал шестой результат, но, возможно, стартует с пит-лейна.
Чемпионат мира
18-й этап
«Гран-при Мексики»
Квалификация
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.14,758
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.15,024
3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.15,170
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.15,262
5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.15,336
6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.15,338
7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.16,014
8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.16,322
9. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.16,469
10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.16,586
11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.16,687
12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.16,885
13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.16,933
14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.16,697
15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.17,269
16. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.18,065
17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.18,436
18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.18,599
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.18,823
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.20,179