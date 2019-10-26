Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Мексики», Квят девятый. Заезды прерваны из-за аварии Боттаса

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации «Гран-при Мексики». Голландец завоевал второй поул в сезоне и в карьере.

Вторым и третьим стали гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал девятым.

Квалификация была прервана из-за аварии Валттери Боттаса («Мерседес»). Гонщик разбил свой болид на последнем повороте. Он показал шестой результат, но, возможно, стартует с пит-лейна.

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при Мексики»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.14,758

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.15,024

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.15,170

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.15,262

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.15,336

6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.15,338

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.16,014

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.16,322

9. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.16,469

10. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.16,586

11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.16,687

12. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.16,885

13. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.16,933

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.16,697

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.17,269

16. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.18,065

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.18,436

18. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1.18,599

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.18,823

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 1.20,179