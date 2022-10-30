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Сегодня, 00:10

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Мексики»

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Пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл получит три штрафные позиции за столкновение с гонщиком «Альпин» Фернандо Алонсо на «Гран-при США». Кевин Магнуссен из «Хаас» также получит пять штрафных мест за замену двигателя внутреннего сгорания.

«Гран-при Мескики» пройдет 30 октября и начнется в 23.00 мск.

20-й этап «Гран-при Мексики»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:17,775

2. Джордж Расселл («Мерседес») 1:18,079

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1:18,084

4. Серхио Перес («Ред Булл») 1:18,128

5. Карлос Сайнс («Феррари») 1:18,351

6. Вальтери Боттас («Альфа Ромео») 1:18,401

7. Шарль Леклер («Феррари») 1:18,555

8. Ландо Норрис («Макларен») 1:18, 721

9. Фернандо Алонсо («Альпин») 1:18,939

10. Эстебан Окон («Альпин») 1:19,010

11. Даниэль Риккьярдо («Макларен») 1:19,325

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») 1:19,476

13. Юки Цунода («Альфа Таури») 1:19,589

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1:19,672

15. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:19,833

16. Мик Шумахер («Хаас») 1:20,419

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») 1:20,419

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1:20,520

19. Алекс Албон («Уильямс») 1:20,859

20. Николас Латифи («Уильямс») 1:21,167

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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