Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Майами», Пиастри — четвертый
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на «Гран-при Майами».
27-летний голландец показал лучший результат в квалификации — 1:26.204. На втором месте пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0.065), замыкает тройку Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (+0.067). Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал четвертым (+0.171).
«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.
Формула-1
Гран-при Майами
Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:26.204.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.065.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.067.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.171.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.181.
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.365.
7. Александр Албон («Уильямс») +0.478.
8. Шарль Леклер («Феррари») +0.550.
9. Эстебан Окон («Хаас») +0.620.
10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.739.