4 мая, 00:20

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Майами», Пиастри — четвертый

Сергей Разин
корреспондент
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на «Гран-при Майами».

27-летний голландец показал лучший результат в квалификации — 1:26.204. На втором месте пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0.065), замыкает тройку Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (+0.067). Пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал четвертым (+0.171).

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.

Формула-1

Гран-при Майами

Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:26.204.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.065.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.067.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.171.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.181.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.365.

7. Александр Албон («Уильямс») +0.478.

8. Шарль Леклер («Феррари») +0.550.

9. Эстебан Окон («Хаас») +0.620.

10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.739.

