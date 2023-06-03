Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании», Сайнс — второй, Норрис — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании» — 1 минута 12,272 секунды.

Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,462), третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,520).

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завершил квалификацию уже после первого сегмента. Это первый вылет Шарля после первого сегмента квалификации с «Гран-при Монако» — 2019.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.

«Гран-при Испании»

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.12,272

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,462

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,520

4. Пьер Гасли («Альпин») +0,544

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,546

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,722

7. Эстебан Окон («Альпин») +0,811

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,957

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,235

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,410



Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Джордж Расселл («Мерседес»)

13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

14. Ник де Врис («Альфа Таури»)

15. Юки Цунода («Альфа Таури»)



Выбыли после первого сегмента:

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Шарль Леклер («Феррари»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)