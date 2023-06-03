Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании», Сайнс — второй, Норрис — третий
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании» — 1 минута 12,272 секунды.
Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,462), третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,520).
Пилот «Феррари» Шарль Леклер завершил квалификацию уже после первого сегмента. Это первый вылет Шарля после первого сегмента квалификации с «Гран-при Монако» — 2019.
Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.
«Гран-при Испании»
Квалификация
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.12,272
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,462
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,520
4. Пьер Гасли («Альпин») +0,544
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,546
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,722
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,811
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,957
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,235
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,410
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Ред Булл»)
12. Джордж Расселл («Мерседес»)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
14. Ник де Врис («Альфа Таури»)
15. Юки Цунода («Альфа Таури»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Шарль Леклер («Феррари»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)