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Сегодня, 18:30

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании», Сайнс — второй, Норрис — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Испании» — 1 минута 12,272 секунды.

Второе время показал Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,462), третье — пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,520).

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завершил квалификацию уже после первого сегмента. Это первый вылет Шарля после первого сегмента квалификации с «Гран-при Монако» — 2019.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.

«Гран-при Испании»

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.12,272
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,462
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,520
4. Пьер Гасли («Альпин») +0,544
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,546
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,722
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,811
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,957
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,235
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1,410

Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Ред Булл»)
12. Джордж Расселл («Мерседес»)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
14. Ник де Врис («Альфа Таури»)
15. Юки Цунода («Альфа Таури»)

Выбыли после первого сегмента:
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Шарль Леклер («Феррари»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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