Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат в квалификации «Гран-при Абу-Даби».

Вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. На третьем месте расположился его партнер по команде, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят провел сильную квалификацию и занял седьмое место.

ОАЭ

Чемпионат мира

17-й этап

«Гран-при Абу-Даби»

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.35,246

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.35,271

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.35,332

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.35,497

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.35,571

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.35,815

7. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.35,963

8. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.36,046

9. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.36,065

10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.36,242

11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.36,359

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.36,406

13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.36,631

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.38,248

15. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.36,034

16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.37,555

17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.37,863

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.38,045

19. Пьетро Фиттипальди (Бразилия, Haas) — 1.38,173

20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.38,443