Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Абу-Даби», Квят — 7-й
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат в квалификации «Гран-при Абу-Даби».
Вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. На третьем месте расположился его партнер по команде, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят провел сильную квалификацию и занял седьмое место.
ОАЭ
Чемпионат мира
17-й этап
«Гран-при Абу-Даби»
Квалификация
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.35,246
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.35,271
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.35,332
4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.35,497
5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.35,571
6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.35,815
7. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.35,963
8. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.36,046
9. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.36,065
10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.36,242
11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.36,359
12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.36,406
13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.36,631
14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.38,248
15. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.36,034
16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.37,555
17. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.37,863
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.38,045
19. Пьетро Фиттипальди (Бразилия, Haas) — 1.38,173
20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.38,443
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю