Победителем «Гран-при США» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ранее он также выиграл квалификацию гонки.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он заработал дополнтельное очко за самый быстрый круг.

На третьей позиции еще один представитель «Ред Булла» Серхио Перес.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 17-м. Он занял последнее место среди финишировавших.

Ферстаппен остается лидером общего зачета. Хэмилтон занимает второе место.

«Формула-1»

США

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при США»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — Leader

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 1,333

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 42,223

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 52,246

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 76,854

6. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 80,128

7. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 83,545

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 84,395

9. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круг

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круг

Не финишировали: Фернандо Алонсо (Испания, Alpine), Эстебан Окон (Франция, Alpine), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)