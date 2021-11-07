Победителем «Гран-при Мексики» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На третьей позиции Серхио Перес из «Ред Булла».

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин на 18-й позиции. Он стал последним из финишировавших. Не смогли завершить гонку Юки Цунода («Альфа Таури») и Мик Шумахер («Хаас»). Они попали в аварию еще на первом круге.

Ферстаппен сохранил лидерство в зачете пилотов и увеличил свой отрыв от Хэмилтона. Самый быстрый круг у Валттери Боттаса из «Мерседеса», который финишировал только 15-м.

Мексика

Чемпионат мира

19-й этап

«Гран-при Мексики»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 16,555

3. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 17,752

4. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 63,845

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 81,037

6. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1 круг

7. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1 круг

13. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1 круг

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 2 круга

15. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 2 круга

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

18. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 3 круга

Не финишировали: Мик Шумахер (Германия, Haas), Юки Цунода (Япония, AlphaTauri)