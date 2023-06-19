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Сегодня, 19:55

Ферстаппен выиграл «Гран-при Канады» с застрявшей в болиде птицей

Виктория Кравченко
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что большую часть «Гран-при Канады» проехал с птицей, которая застряла в болиде.

На 11-м круге нидерландец сообщил команде, что сбил птицу. Финишировав первым, он сообщил, что она была с ним до конца дистанции.

«Она застряла в машине и была там, когда я заезжал [в закрытый парк], выглядело не очень. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать», — цитирует пилота Sky Sports

Ферстаппен сравнялся по победам с бразильским пилотом Айртоном Сенной. Спортсмены делят пятое место по выигранным гонкам в «Формуле-1». У обоих по 41-й победе.

Макс Ферстаппен
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