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Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Мазепин финишировал 17-м

18:07
Макс Ферстаппен. Фото Reuters
Макс Ферстаппен. Фото Reuters
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку второго этапа сезона-2021 «Формулы-1», «Гран-при Эмилии-Романьи».

Второе место занял гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Третьим стал Ландо Норрис из «Макларен».

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял 17-е место, став последним среди всех финишировавших гонщиков.

Италия

Чемпионат мира

2-й этап

«Гран-при Эмилии-Романьи»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 2:02.34,598

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 22,000

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 23,702

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,579

5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 27,036

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 51,220

7. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 51,909

8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 52,818

9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 64,773

10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 65,704

11. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 66,561

12. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 67,151

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 73,184

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Николас Латифи (Канада, Williams)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 44. 2. Макс Ферстаппен — 43. 3. Ландо Норрис — 27. 4. Шарль Леклер — 20. 5. Валттери Боттас — 16. 6. Карлос Сайнс — 14. 7. Даниэл Риккьярдо — 14. 8. Серхио Перес — 10. 9. Ленс Стролл — 7. 10. Пьер Гасли — 4. 11. Кими Райкконен — 2. 12. Юки Цунода — 2. 13. Эстебан Окон — 1. 14. Антонио Джовинацци — 0. 15. Себастьян Феттель — 0. 16. Фернандо Алонсо — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 60. 2. Red Bull — 53. 3. McLaren — 41. 4. Ferrari — 34. 5. Aston Martin — 7. 6. AlphaTauri — 6. 7. Alfa Romeo — 2. 8. Alpine — 1. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0

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