Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Мазепин финишировал 17-м
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку второго этапа сезона-2021 «Формулы-1», «Гран-при Эмилии-Романьи».
Второе место занял гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Третьим стал Ландо Норрис из «Макларен».
Max Verstappen ? WINS ? at Imola!— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
Lewis Hamilton comes home second with Lando Norris taking the final podium place ? #ImolaGP ?? #F1 pic.twitter.com/k2bRCGyS7J
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял 17-е место, став последним среди всех финишировавших гонщиков.
Италия
Чемпионат мира
2-й этап
«Гран-при Эмилии-Романьи»
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 2:02.34,598
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 22,000
3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 23,702
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 25,579
5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 27,036
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 51,220
7. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 51,909
8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 52,818
9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 64,773
10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 65,704
11. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 66,561
12. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 67,151
13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 73,184
14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
15. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
16. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга
17. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга
Не финишировали: Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Николас Латифи (Канада, Williams)
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 44. 2. Макс Ферстаппен — 43. 3. Ландо Норрис — 27. 4. Шарль Леклер — 20. 5. Валттери Боттас — 16. 6. Карлос Сайнс — 14. 7. Даниэл Риккьярдо — 14. 8. Серхио Перес — 10. 9. Ленс Стролл — 7. 10. Пьер Гасли — 4. 11. Кими Райкконен — 2. 12. Юки Цунода — 2. 13. Эстебан Окон — 1. 14. Антонио Джовинацци — 0. 15. Себастьян Феттель — 0. 16. Фернандо Алонсо — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0
Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 60. 2. Red Bull — 53. 3. McLaren — 41. 4. Ferrari — 34. 5. Aston Martin — 7. 6. AlphaTauri — 6. 7. Alfa Romeo — 2. 8. Alpine — 1. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю