Ферстаппен выиграл "Гран-при Австрии", "Ред Булл" прервал победную серию "Мерседеса"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем "Гран-при Австрии".
На последних кругах Ферстаппен догнал лидировавшего Шарля Леклера из "Феррари" и обогнал его. Отметим, что стюарды проведут расследование эпизода с контактом между ними.
Ферстаппен стартовал вторым, но на старте у него возникли проблемы, из-за которых он потерял пять позиций.
"Ред Булл" прервал победную серию "Мерседеса", который выиграл первые 8 гонок.
Россиянин Даниил Квят ("Торо Россо") финишировал 17-м.
Австрия
Чемпионат мира
9-й этап
“Гран-при Австрии”
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1:22.01,822
2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - отставание 2,724
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 18,960
4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 19,610
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 22,805
6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1 круг
7. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1 круг
8. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 1 круг
9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 1 круг
10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1 круг
11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1 круг
12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 1 круг
13. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1 круг
14. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) - 1 круг
15. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1 круг
16. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1 круг
17. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1 круг
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 2 круга
19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 2 круга
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 3 круга
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 197. 2. Валттери Боттас - 166. 3. Макс Ферстаппен - 126. 4. Себастьян Феттель - 123. 5. Шарль Леклер - 105. 6. Пьер Гасли - 43. 7. Карлос Сайнс - 30. 8. Ландо Норрис - 22. 9. Кими Райкконен - 21. 10. Даниэл Риккьярдо - 16. 11. Нико Хюлькенберг - 16. 12. Кевин Магнуссен - 14. 13. Серхио Перес - 13. 14. Даниил Квят - 10. 15. Александр Албон - 7. 16. Ленс Стролл - 6. 17. Ромен Грожан - 2. 18. Антонио Джовинацци - 1. 19. Роберт Кубица - 0. 20. Джордж Расселл - 0.
Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 363. 2. Ferrari - 228. 3. Red Bull Racing - 169. 4. McLaren - 52. 5. Renault - 32. 6. Alfa Romeo - 22. 7. Racing Point - 19. 8. Toro Rosso - 17. 9. Haas - 16. 10. Williams - 0.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/autosport/formula1/calendar/gran-pri-avstrii_2019-1010/