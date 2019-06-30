Ферстаппен выиграл "Гран-при Австрии", "Ред Булл" прервал победную серию "Мерседеса"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем "Гран-при Австрии".

На последних кругах Ферстаппен догнал лидировавшего Шарля Леклера из "Феррари" и обогнал его. Отметим, что стюарды проведут расследование эпизода с контактом между ними.

Ферстаппен стартовал вторым, но на старте у него возникли проблемы, из-за которых он потерял пять позиций.

"Ред Булл" прервал победную серию "Мерседеса", который выиграл первые 8 гонок.

Россиянин Даниил Квят ("Торо Россо") финишировал 17-м.

Австрия

Чемпионат мира

9-й этап

“Гран-при Австрии”

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1:22.01,822

2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - отставание 2,724

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 18,960

4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 19,610

5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 22,805

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1 круг

7. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1 круг

8. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 1 круг

9. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 1 круг

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1 круг

11. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1 круг

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 1 круг

13. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1 круг

14. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) - 1 круг

15. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1 круг

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1 круг

17. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1 круг

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 2 круга

19. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 2 круга

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 3 круга

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 197. 2. Валттери Боттас - 166. 3. Макс Ферстаппен - 126. 4. Себастьян Феттель - 123. 5. Шарль Леклер - 105. 6. Пьер Гасли - 43. 7. Карлос Сайнс - 30. 8. Ландо Норрис - 22. 9. Кими Райкконен - 21. 10. Даниэл Риккьярдо - 16. 11. Нико Хюлькенберг - 16. 12. Кевин Магнуссен - 14. 13. Серхио Перес - 13. 14. Даниил Квят - 10. 15. Александр Албон - 7. 16. Ленс Стролл - 6. 17. Ромен Грожан - 2. 18. Антонио Джовинацци - 1. 19. Роберт Кубица - 0. 20. Джордж Расселл - 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 363. 2. Ferrari - 228. 3. Red Bull Racing - 169. 4. McLaren - 52. 5. Renault - 32. 6. Alfa Romeo - 22. 7. Racing Point - 19. 8. Toro Rosso - 17. 9. Haas - 16. 10. Williams - 0.