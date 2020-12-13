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Ферстаппен выиграл «Гран-при Абу-Даби», Квят — 11-й

17:51
Макс Ферстаппен. Фото AFP
Макс Ферстаппен. Фото AFP
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Победителем «Гран-при Абу-Даби», заключительного этапа сезона в «Формуле-1», стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. На третьем месте его партнер Льюис Хэмилтон, который ранее досрочно обеспечил себе звание чемпиона мира.

Еще один представитель «Ред Булла» Александр Албон на четвертом месте. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят на 11-м месте.

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