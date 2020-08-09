Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Для голландца это первая победа в текущем сезоне.

Вторым стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его партнер Валттери Боттас замкнул тройку.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на десятой строчке. Для гонщика это второе очко в сезоне.

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен стал единственным, кто не смог завершить заезд.

Великобритания

Чемпионат мира

5-й этап

«Гран-при 70-летия»

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1:19.41,993

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — отставание 11,326

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 19,231

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 29,289

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 39,146

6. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 42,538

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Racing Point) — 55,951

8. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.04.773

9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.05.544

10. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.09.669

11. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.10.642

12. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.13.370

13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.14.070

14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

17. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

19. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

Не финишировал: Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 107. 2. Макс Ферстаппен — 77. 3. Валттери Боттас — 73. 4. Шарль Леклер — 45. 5. Ландо Норрис — 38. 6. Александр Албон — 36. 7. Ленс Стролл — 28. 8. Серхио Перес — 22. 9. Даниэл Риккьярдо — 20. 10. Эстебан Окон — 16. 11. Карлос Сайнс — 15. 12. Пьер Гасли — 12. 13. Себастьян Феттель — 10. 14. Нико Хюлькенберг — 6. 15. Антонио Джовинацци — 2. 16. Даниил Квят — 2. 17. Кевин Магнуссен — 1. 18. Кими Райкконен — 0. 19. Ромен Грожан — 0. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 180. 2. Red Bull — 113. 3. Ferrari — 55. 4. McLaren — 53. 5. Racing Point — 41. 6. Renault — 36. 7. AlphaTauri — 14. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 1. 10. Williams — 0