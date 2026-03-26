Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался начинать пресс-конференцию на медиадне Гран-при Японии, пока зал не покинул журналист The Guardian Джайлс Ричардс, сообщает портал The Race.

«Я не буду говорить, пока он здесь», — сказал Ферстаппен.

Причиной конфликта стал вопрос, заданный Ричардсом в прошлом году на Гран-при Абу-Даби. Тогда он спросил Ферстаппена, не сожалеет ли тот об аварии с британцем Джорджем Расселлом во время Гран-при Испании. Из-за этой аварии Ферстаппен получил штраф, в результате чего потерял очки. По итогам сезона-2025 нидерландец стал вторым в личном зачете, на два очка уступив британцу Ландо Норрису.

«Вы забываете про все остальное, что произошло в этом сезоне. Единственное, что вы упоминаете, — это Барселона. Я знал, что будет такой вопрос. Теперь вы глупо ухмыляетесь. Не знаю. Да, в конце концов это часть гонок. Ты живешь и учишься. Но в сезоне 24 этапа. Мне там еще подарили много рождественских подарков — можете и об этом спросить», — отреагировал тогда Ферстаппен.

28-летний нидерландец является четырехкратным чемпионом «Формулы-1» (2021-2024), а в прошлом сезоне занял второе место в личном зачете. Кроме того, пилот возглавляет рейтинг доходов среди гонщиков «Формулы-1» на протяжении последних четырех лет.

Гран-при Японии пройдет с 27 по 29 марта 2026 года на трассе в Сузуке.

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