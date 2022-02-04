Ферстаппен впервые проехал на болиде под номером один

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял участие в съемках проморолика команды, в котором впервые был за рулем болида под номером 1.

Гонщик проехал по снегу за рулем болида RB12, съемки проходили в Австрии.

«Я даже не понял, что гонялся на машине под № 1. Вообще, как я уже говорил, не каждый раз тебе предоставляется возможность вот так сменить номер, а на мой взгляд, номер 1 — лучший. Так что для меня выбор был очевиден. Надеюсь, что и в следующем году мне не придется возвращаться к № 33», — приводит слова Ферстаппена Planet F1.

Под номером один может выступать только действующий чемпион «Формулы-1».