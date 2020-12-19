Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ферстаппен уверен, что приход Переса поможет «Ред Булл» бороться с «Мерседес»

09:31
Теги:

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал переход в команду гонщика Серхио Переса.

«Уверен, мы с ним отлично поладим. Благодаря Серхио у нас будут две конкурентоспособные машины, можно будет осложнить жизнь «Мерседес». Еще у нас появляются новые возможности в плане стратегии. Верю, что Перес будет достаточно быстр, чтобы подгонять меня», — приводит Speedweek слова Ферстаппена.

Ранее стало известно, что Серхио Перес станет боевым пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021. Он сменит Александра Албона, который будет выполнять роль тест-пилота.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир