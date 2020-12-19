Ферстаппен уверен, что приход Переса поможет «Ред Булл» бороться с «Мерседес»
09:31
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал переход в команду гонщика Серхио Переса.
«Уверен, мы с ним отлично поладим. Благодаря Серхио у нас будут две конкурентоспособные машины, можно будет осложнить жизнь «Мерседес». Еще у нас появляются новые возможности в плане стратегии. Верю, что Перес будет достаточно быстр, чтобы подгонять меня», — приводит Speedweek слова Ферстаппена.
Ранее стало известно, что Серхио Перес станет боевым пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021. Он сменит Александра Албона, который будет выполнять роль тест-пилота.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю