Ферстаппен уверен, что приход Переса поможет «Ред Булл» бороться с «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал переход в команду гонщика Серхио Переса.

«Уверен, мы с ним отлично поладим. Благодаря Серхио у нас будут две конкурентоспособные машины, можно будет осложнить жизнь «Мерседес». Еще у нас появляются новые возможности в плане стратегии. Верю, что Перес будет достаточно быстр, чтобы подгонять меня», — приводит Speedweek слова Ферстаппена.

Ранее стало известно, что Серхио Перес станет боевым пилотом «Ред Булл» в сезоне-2021. Он сменит Александра Албона, который будет выполнять роль тест-пилота.