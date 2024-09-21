Ферстаппен устроил акцию протеста на пресс-конференции после штрафа от FIA за мат

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен устроил акцию протеста из-за штрафа от Международной автомобильной федерации (FIA) за мат на официальной пресс-конференции перед «Гран-при Сингапура».

На пресс-конференции после квалификации, в которой он занял второе место, Ферстаппен отвечал односложно и заявил, что у него проблемы с голосом. На просьбу одного из журналистов ответить подробнее гонщик заявил: «Нет, меня могут оштрафовать».

«Мне кажется смешным то, что произошло, так почему же я должен давать развернутые ответы? Оказывается, за это можно легко получить штраф. Поэтому я предпочитаю не говорить много, поберечь свой голос, а интервью я могу дать и в другом месте», — сказал Ферстаппен.

26-летний пилот «Ред Булл» получил наказание в виде общественных работ за нецензурную лексику во время официальной пресс-конференции FIA 19 сентября.